Несовершеннолетний бандит поразил Архангельск широтой преступного размаха

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего жителя г. Архангельска, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство, совершенное организованной группой по найму), п. «а, з» ч. 2 ст. 126 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений), п. «а, г» ч. 2 ст. 161 (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья), ч. 2 ст. 162 (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия), п. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия).

По версии следствия, обвиняемый, являясь несовершеннолетним и членом организованной группы в сфере незаконного оборота наркотиков, в январе 2024 года за обещанное денежное вознаграждение в размере 50 тыс. рублей совместно с иным участником группы в утреннее время на Талажском шоссе в г. Архангельске нанесли множественные удары ногами, деревянной битой и пневматической винтовкой по голове и телу 54-летнего мужчины, который благодаря вмешательству сотрудников полиции и своевременно оказанной медицинской помощи остался жив.

Также несовершеннолетний обвиняемый в декабре 2023 года совместно с тремя иными лицами из корыстных побуждений совершил похищение двух лиц, открытое хищение и вымогательство денежных средств.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.