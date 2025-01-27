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Подросток из Архангельска смолоду пошел по кривой дорожке

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего жителя областного центра, обвиняемого по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном размере).

Установлено, что подросток 18.03.2025 путем переписки с неустановленным лицом в мессенджере вступил в преступный сговор на хищение денежных средств у неограниченного круга лиц путем обмана. 

Так согласно распределению ролей, несовершеннолетний должен был за вознаграждение  в размере 10 % от суммы похищенного получать денежные средства от «курьеров», после чего, используя свой мобильный телефон и банкомат зачислять полученные денежные средства  на указанный ему соучастником банковский счет.

Во исполнение ранее достигнутой договоренности неустановленное лицо осуществляло звонки потерпевшим на стационарные абонентские номера и под предлогом виновности их родственников в дорожно-транспортном происшествии, а также необходимости проведения пострадавшим дорогостоящих операций, вынуждало передавать денежные средства «курьерам».

В результате противоправных действий подростка и неустановленных лиц гражданам причинен материальный ущерб на сумму свыше 1 млн рублей.

Уголовное дело в отношении соучастников преступления выделено в отдельное производство.

Уголовное дело направлено в Исакогорский районный суд г.Архангельска для рассмотрения по существу.

02 июнь 08:57 | : Происшествия

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