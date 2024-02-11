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В Вельске 85-летнюю женщину пытались обмануть мошенники

Прокурором Вельского района утверждено обвинительное заключение 
 по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Вельского района, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение 
 на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, 
 в крупном размере).

В ходе предварительного следствия установлено, что 06.12.2023 неустановленные лица, с которыми обвиняемый вступил в преступный сговор, совершили телефонный звонок 85-летней жительнице города Вельска сообщив, что её дочь стала виновником дорожно-транспортного происшествия и для оказания помощи необходимо передать через курьера денежные средства в размере 1 млн рублей.

Получив согласие потерпевшей, выполняя роль курьера, обвиняемый
 утром 07.12.2023 приехал по месту её жительства, для того, чтобы забрать денежные средства, однако довести свои преступные действия до конца 
 не смог, поскольку был задержан сотрудниками полиции.

Мужчина вину в совершении преступления признал полностью.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Уголовное дело направлено в Вельский районный суд для рассмотрения 
 по существу.

(фото с https://potreb33.ru) 

07 февраль 08:47 | : Происшествия

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