Гражданин Белоруссии был на побегушках у архангельских аферистов

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44- летнего жителя г. Санкт-Петербурга, обвиняемого в двух фактах мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном и значительном размерах у пожилых женщин (ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, гражданин Республики Беларусь, проживая в г.Санкт-Петербург, вступил в преступную группу, члены которой путем обмана посредством телефонной связи вымогают денежные средства у лиц престарелого возраста, представляясь их близкими родственниками и сотрудниками полиции. Мужчина выполнял функции курьера, получал у обманутых пенсионеров денежные средства на возмещение ущерба, причиненного их родственниками, якобы совершившими в ДТП.

После получения 18.04.2023 таким образом от обманутых женщин денежных средств в сумме 303 000 рублей и 45 500 рублей обвиняемый задержан. В ходе расследования уголовного дела ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме.

Хищение чужого имущества путем обмана или злоупотреблением доверия в крупном размере относится к категории тяжких преступлений. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 6 лет.

Уголовное дело направлено в Соломбальский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.