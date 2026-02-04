Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Северодвинске судят члена ОПГ аферистов

Заместителем прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Северодвинска, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой).

По версии следствия, в период с 05.04.2022 по 30.07.2025 неустановленное лицо создало организованную группу, которая занималась хищением денежных средств путем обмана, под предлогом оказания материальной помощи близкому родственнику, являющемуся виновником ДТП с тяжкими последствиями, с целью избежать привлечения его к ответственности, у лиц престарелого возраста, проживающих, в том числе на территории Архангельской области.

Летом 2025 года в данную группу добровольно вступил житель Архангельской области, 1999 года рождения, где он выполнял функции «курьера». В его обязанности входило получение наличных денежных средств от обманутых граждан и перечисление их на банковские счета, подконтрольные организатору преступной группы.

Выполняя роль курьера, он получил от четырех пенсионерок денежные средства в сумме 945 тыс. рублей, которые перевел членам организованной группы. 

Санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

Уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.


10 апрель 13:05 | : Происшествия

Архивы

Апрель 2026 (142)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20