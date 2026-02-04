В Северодвинске судят члена ОПГ аферистов

Заместителем прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Северодвинска, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой).

По версии следствия, в период с 05.04.2022 по 30.07.2025 неустановленное лицо создало организованную группу, которая занималась хищением денежных средств путем обмана, под предлогом оказания материальной помощи близкому родственнику, являющемуся виновником ДТП с тяжкими последствиями, с целью избежать привлечения его к ответственности, у лиц престарелого возраста, проживающих, в том числе на территории Архангельской области.

Летом 2025 года в данную группу добровольно вступил житель Архангельской области, 1999 года рождения, где он выполнял функции «курьера». В его обязанности входило получение наличных денежных средств от обманутых граждан и перечисление их на банковские счета, подконтрольные организатору преступной группы.

Выполняя роль курьера, он получил от четырех пенсионерок денежные средства в сумме 945 тыс. рублей, которые перевел членам организованной группы.

Санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

Уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.



