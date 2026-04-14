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17-летняя архангельская студентка одарила проходимцев родительскими 1 200 000

В полицию Архангельска с заявлением о совершенном мошенничестве обратилась 17-летняя студентка одного из учебных заведений областного центра.

По словам девушки, ей позвонил неизвестный. Представившись сотрудником компании по обслуживанию домофонов, он сообщил о необходимости замены оборудования и попросил сообщить код из смс-сообщения.

Спустя некоторое время студентке позвонил уже якобы представитель правоохранительного ведомства. Он убедил юную архангелогородку, что благодаря переданному коду злоумышленники получили доступ к ее личной информации на портале «Госуслуги» и пытаются от ее имени перевести денежные средства террористической организации. В связи с этим в отношении девушки будет возбуждено уголовное дело, а все сбережения родителей – изъяты. Для того, чтобы спасти накопления, собеседник посоветовал перевести имеющиеся дома денежные средства на «безопасный счет».

Испугавшись, студентка выполнила все инструкции звонившего. Зная, где родители хранят накопления, она взяла более 1 миллиона 200 тысяч рублей, добавила свои 180 тысяч и перечислила всю сумму с помощью банкомата в торговом центре по указанным ей реквизитам.

То, что ее обманули, девушка поняла, когда собеседник перестал выходить с ней на связь, и обратилась в полицию.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Сотрудники полиции обращаются к жителям региона с просьбой побеседовать с детьми и предупредить их о действиях мошенников! Нередко телефонные аферисты пытаются обмануть несовершеннолетних под предлогом срочной помощи родителям. Обязательное условия – все сделать срочно и никому об этом не говорить. Попросите их критично относиться к звонкам и сообщениям, поступающим с незнакомых номеров по телефону или в мессенджере и не совершать финансовых операций по указанию посторонних людей, кем бы они ни представлялись.

19 июнь 15:16 | : Происшествия

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