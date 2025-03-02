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Мошенники развели архангельского подростка на любви к родителям

Злоумышленник позвонил мальчику в одном из мессенджеров. Представившись сотрудником компании-оператора сотовой связи, он сообщил о необходимости продления договора на оказание услуг связи, а для этого просил сообщить коды из входящих смс-сообщений. Школьник назвал цифры.

Вскоре звонок раздался вновь. Собеседник рассказал подростку, что с помощью переданных им кодов злоумышленники получили доступ к его личному кабинету и теперь переводят денежные средства на счета террористической организации. В связи с этим в отношении школьника и его родителей может быть возбуждено уголовное дело. В ходе расследования все сбережения семьи будут арестованы. Чтобы помочь взрослым сохранить денежные средства, необходимо перевести их на «безопасный счет». Говорить об это нельзя никому, даже родителям.

Поверив в реальность происходящего, подросток нашел хранившиеся дома накопления и через банкомат перечислил по указанным ему реквизитам.

Когда родители заметили отсутствие денежных средств, мальчик во всем признался. Поняв, что сына обманули, взрослые обратились в полицию.

По факту мошенничества, совершенного в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости доведения до детей информации о различных уловках мошенников, в том числе о схемах, когда под разными предлогами злоумышленники побуждают несовершеннолетних сообщать конфиденциальную информацию, например, реквизиты банковских карт родителей, а также коды из смс-сообщений, предоставляющих доступ к программам дистанционного управления финансами или личным кабинетам на портале «Госуслуги». Родителям рекомендуется установить на телефонах детей в настройках мессенджеров ограничение получения сообщений и звонков от неизвестных абонентов, не входящих в список контактов на телефоне ребенка. Будьте бдительны. Берегите себя и свои сбережения!

19 март 13:08 | : Происшествия

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