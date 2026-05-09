Мать погибшего на СВО бойца из Няндомы пытались обмануть мошенники

В полицию города Архангельска с заявлением о мошенничестве обратилась 42-летняя жительница города Няндомы.

По словам женщины, несколько дней назад ей на мобильный телефон позвонил неизвестный. Представившись сотрудником военного комиссариата, он назвал паспортные данные северянки, попросил ее продиктовать номер СНИЛС и сообщил, что женщине необходимо подойти в военкомат, чтобы написать заявление на получение воинских наград сына, погибшего в ходе специальной военной операции.

Вечером северянке позвонил уже якобы сотрудник правоохранительного ведомства. Он уведомил, что злоумышленники получили доступ к ее личному кабинету на портале «Госуслуги» и пытаются похитить денежные средства со счетов. Под предлогом «спасения» сбережений злоумышленник убедил установить на телефон приложение для общения, написать несколько заявлений и отправить их фотографии «юристу», который якобы будет помогать защищать деньги от мошенников.

Узнав, что на счетах северянки хранится 13 миллионов рублей, большая часть которых – специальная выплата, «правоохранитель» убедил женщину обналичить их. Злоумышленник проинструктировал, что на вопрос о цели снятия крупной суммы необходимо ответить, что деньги потребовались на покупку квартиры.

Поверив в реальность происходящего, северянка вместе с мужем приехала в Архангельск. В ходе общения с родными она начала подозревать, что ее пытаются обмануть. Вместо того, чтобы следовать инструкциям собеседников, они с мужем обратились за консультацией к юристу. Тот объяснил, что с женщиной общаются мошенники, посоветовал не отвечать на звонки с незнакомых номеров, не совершать банковских операций, никому не передавать денежные средства и обязательно обратиться в полицию. Благодаря совету юриста северянка сохранила свои сбережения.

По факту покушения на мошенничество в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

