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Пожилая пара из Архангельск обогатила аферистов на миллион рублей

В полицию Архангельска с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве обратился 78-летний местный житель. Мужчина рассказал, что в начале июля ему на телефон позвонил неизвестный. Представившись сотрудником компании по установке домофонов, он попросил пенсионера назвать код из смс-сообщения, чтобы получить новый ключ. Мужчина выполнил просьбу незнакомца.

Вскоре на его телефон начали поступать звонки якобы от представителей Росфинмониторинга и правоохранительных ведомств. Собеседники сообщили, что благодаря переданному коду злоумышленники получили доступ к банковскому счету мужчины и якобы пытаются похитить сбережения. Чтобы не допустить финансовых потерь, архангелогородцу посоветовали обналичить все имеющиеся средства и перевести их на «безопасный счет».

Поверив в реальность происходящего, пенсионер вместе с супругой снял накопления, хранившиеся на банковских картах, и перевел их по продиктованным реквизитам.

В общей сложности за пять дней пенсионеры отправили мошенникам порядка одного миллиона рублей.

Примечательно, что оба потерпевших знали о дистанционных преступлениях из средств массовой информации. Тем не менее, они не смогли понять, что общаются с аферистами.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.  

Сотрудники полиции напоминают, что менеджеры банков, сотрудники правоохранительных органов и специалисты госучреждений не сообщают по телефону о проблемах со счетом. Так действуют мошенники! Помните: понятия «безопасный» или «резервный» счет не существует! Не выполняйте операций с вашим банковским счетом под диктовку третьих лиц, кем бы они ни представлялись.

 

15 июль 11:04 | : Происшествия

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