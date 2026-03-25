Телефонные мошенники обобрали влюбленную пару архангельских студентов

В УМВД России по г. Архангельску с заявлением о мошенничестве обратилась молодая пара – студенты одного из высших учебных заведений областного центра.

По словам 21-летнего молодого человека накануне вечером ему позвонил неизвестный. Представившись сотрудником компании – оператора сотовой связи, он сообщил о необходимости продления срока действия договора на услуги, а для этого попросил назвать код из смс-сообщения.

Затем по видеосвязи со студентом связались «представитель портала «Госуслуги» и Центробанка». По их словам, благодаря переданному коду злоумышленники получили доступ к личной информации северянина, размещенной на портале, и пытаются похитить его сбережения. Чтобы предотвратить это, собеседники убедили молодого человека в необходимости повторить операции, проводимые в данный момент мошенниками. Поверив в реальность происходящего, студент выполнил инструкции звонивших, перечислив на продиктованный ему номер счета 261 тысячу рублей. Затем «в опасности» оказались и накопления невесты студента. Девушка перевела молодой человеку имевшиеся у нее 49 тысяч рублей, а он перечислил их на указанный счет.

Спустя некоторое время пара поняла, что общалась с мошенниками, и обратилась в полицию.

Разговаривая со стражами порядка, студенты признались, что знали о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации и профилактических бесед, проводившихся в университете сотрудниками полиции, но не смогли вовремя распознать обман.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Сотрудники полиции призывают граждан критично относиться к звонкам и сообщениям, поступающим с незнакомых номеров по телефону или в мессенджере. Понятий «безопасный счет» и «безопасная ячейка» не существует. Не совершайте финансовых операций по указанию посторонних людей, кем бы они ни представлялись. Будьте бдительны. Не позволяйте мошенникам обманывать Вас!

18 апрель 16:25

Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

