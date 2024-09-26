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Наивная студентка из Архангельска попала на полмиллиона

В отдел полиции «Центральный» УМВД России по г. Архангельску обратилась 21-летняя студентка одного из местных высших учебных заведений. По словам заявительницы, на днях ей поступил звонок от неизвестного. Представившись сотрудником мобильного оператора, он сообщил о необходимости продления договора на оказание услуг сотовой связи. Поверив собеседнику, девушка согласилась и передала код, поступивший ей в СМС-сообщении.

Спустя некоторое время архангелогородке позвонил якобы сотрудник Центробанка. Он рассказал, что коды, которые северянка передала по телефону, позволили злоумышленникам взломать ее личный кабинет на портале «Госуслуги» и, используя полученные персональные данные, оформить несколько крупных кредитов. Чтобы пресечь преступную деятельность звонивший посоветовал оформить встречные займы и перевести денежные средства на «безопасный счет».

Заявительница оформила онлайн-кредит и через банкомат перевела порядка 500 тысяч рублей на продиктованный номер счета. В дальнейшем мошенники сообщили потерпевшей о необходимости оформить ещё один крупный займ, однако в банке ей отказали. После того как северянка рассказала об этом аферистам, на связь с ней вышел «представитель спецслужб». Он предупредил, что неизвестные переводят денежные средства от имени студентки на счета запрещенных в Российской Федерации организаций. Для предотвращения возможных юридических последствий необходимо следовать всем инструкциям сотрудников «Центробанка».

Это насторожило студентку, и она рассказала обо всем родственникам. Только после беседы с родителями девушка обратилась в полицию.

Примечательно, что потерпевшая знала о подобных видах преступления из средств массовой информации, а в вузе с ней неоднократно проводились профилактические беседы. Тем не менее, это не уберегло её от обмана.

Сотрудники полиции в очередной раз настоятельно предупреждают, не верить звонкам от незнакомцев! Помните, что сотрудники правоохранительных органов не сообщают по телефону о проблемах со счетом и не используют для общения анонимные мессенджеры! Так действуют мошенники! При поступлении подобных звонков повесьте трубку и перезвоните по телефону, указанному на обратной стороне карты. Не переводите денежные средства на сторонние счета по указанию неизвестных. Берегите себя и свои сбережения.

(фото с https://vuzopedia.ru

18 октябрь 15:53 | : Происшествия

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