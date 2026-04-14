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В Северодвинске задержали искушенного разбойника со скальпелем

Днем 15 июня в дежурную часть ОМВД России по городу Северодвинску обратился 39-летний местный житель. По словам мужчины, у дома по проспекту Ломоносова на него напал неизвестный. Угрожая скальпелем, он отобрал у него сумку с личными документами и банковскими картами, а также требовал передать денежные средства.

Северодвинец сумел убежать от злоумышленника, после чего сразу же пришел в отдел полиции.

Заявитель описал полицейским нападавшего.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступления был установлен сотрудниками уголовного розыска и доставлен в отдел полиции. Им оказался нигде не работающий, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 35-летний северодвинец.

В ходе проведения обыска у него в квартире обнаружен скальпель для столярных работ.

Похищенная сумка с документами изъята и возвращена владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет. Ведется следствие.

 

19 июнь 11:50 | : Происшествия

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