Ниже плинтуса. В Северодвинске стали похищать колеса от велосипеда

В ОМВД России по городу Северодвинску обратилась жительница дома, расположенного на бульваре Строителей. По словам заявительницы, отправляясь утром на работу, она обнаружила, что у ее велосипеда, хранившегося в подъезде и пристегнутого к перилам, пропали колеса.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступления был установлен сотрудниками уголовного розыска и доставлен в отдел полиции. Им оказался 38-летний нигде не работающий ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель.

По имеющейся информации, на велосипеде злоумышленника пришли в негодность колеса. Проникнув в ночное время в подъезд дома и увидев транспортное средство, комплектующие которого подходили к его велосипеду, он с помощью принесенных с собой инструментов снял колеса и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.

Похищенное изъято и вскоре будет передано владелице.

 

16 апрель 11:42 | : Происшествия

