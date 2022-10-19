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В Архангельске по горячим следам задержан преступник широкого профиля

В полицию Архангельска обратился местный житель 1997 года рождения. Молодой человек сообщил стражам порядка, что ночью у одного из домов по улице Розы Люксембург на него напал неизвестный. Угрожая ножом, злоумышленник похитил у заявителя документы, телефон и банковские карты.

По горячим следам сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции подозреваемый – нигде не работающий архангелогородец 1987 года рождения. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи, разбой, мошенничество и наркопреступление.

Похищенное имущество изъято в ходе проведения обыска по месту жительства злоумышленника и вскоре будет возвращено владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведется следствие.

 

09 декабрь 09:21 | : Происшествия

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