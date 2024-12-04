Полицейские Новодвинска задержали уличного разбойника

В вечернее время 1 февраля в межмуниципальный отдел МВД России «Новодвинский» обратился 58-летний местный житель. По словам заявителя, возвращаясь около часа ночи домой с корпоратива, он поскользнулся и упал. В этот момент к нему подошел незнакомец. Делая вид, что пытается помочь встать, мужчина неожиданно достал нож и, угрожая расправой, потребовал передать ему телефон и назвать пин-код от онлайн банка.

Испугавшись, новодвинец выполнил требования нападавшего. Используя полученные конфиденциальные данные, злоумышленник похитил со счета денежные средства, после чего скрылся.

О произошедшем потерпевший сообщил в полицию лишь спустя сутки. Описывая злоумышленника, он смог вспомнить только натянутую на глаза шапку и длинную куртку.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили случайных свидетелей, заметивших незнакомца. Благодаря слаженным и профессиональным действиям в течение нескольких часов подозреваемый в совершении разбойного нападения был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался нигде не работающий 41-летний местный житель. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного криминального деяния.

Похищенные денежные средства злоумышленник потратил на приобретение спиртного.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Ведется следствие.

(фото с https://www.1obl.ru