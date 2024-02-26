Архангельские полицейские обезвредили грабителя-"жаворонка"

Ранним утром в полицию Архангельска обратилась жительница Октябрьского округа. По словам женщины, около пяти часов утра она шла на работу. По пути на нее напал неизвестный, вырвал из рук сумку, после чего скрылся. До того, как заявительница успела позвонить в банк и заблокировать карты, одной из них были оплачены покупки в магазине.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступления был установлен сотрудником уголовного розыска УМВД России по г. Архангельску и доставлен в отдел полиции. Злоумышленником оказался нигде не работающий 31-летний уроженец Пинежского района.

По имеющейся информации, мужчина заметил женщину на перекрестке и проследовал за ней к парку имени М.В. Ломоносова. Там он вырвал из рук потерпевшей сумку, в которой находились документы, сотовый телефон и кошелек с банковскими картами, и скрылся. Забрав из сумки только кошелек, злоумышленник выбросил ее в урну, после чего отправился в магазин за спиртным.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Ведется дознание.

Также в настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (Кража с банковского счета).

Похищенная сумка обнаружена и будет возвращена владелице.