В Архангельске задержан грабитель, покусившийся на сумку пенсионерки

В отдел полиции «Северный» УМВД России по г. Архангельску обратилась 70-летняя местная жительница. По словам заявительницы, вечером она возвращалась домой из магазина. Когда поднималась по лестнице, сзади подошел неизвестный, вырвал у нее сумку, в которой находились документы, кошелек с деньгами, мобильный телефон и покупки, и скрылся.

Прибывшим на вызов сотрудникам следственно-оперативной группы полиции потерпевшая смогла описать только рост нападавшего и то, что он был одет во все темное.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции 32-летний нигде не работающий житель этого же округа. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичное криминальное деяние.

По имеющейся информации, злоумышленник увидел пенсионерку в продуктовом магазине, когда она совершала покупки. Мужчина проследовал за ней до дома, зашел в подъезд и, выбрав удобный момент, вырвал из рук сумку.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Ведется дознание.

Часть похищенного изъята и в скором времени будет возвращена владелице.