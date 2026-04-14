Архангелогородец спустил с лесницы бара оппонента и чуть не стал убийцей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя города Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, в ночь на 23 мая 2026 года в баре в Северном округе города Архангельска подозреваемый на почве личных неприязненных отношений с силой столкнул с лестницы 42-летнего мужчину. В результате указанных действий потерпевший получил черепно-мозговую травму, которая оценивается как тяжкий вред здоровью. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший остался жив.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого, личность которого оперативно установили сотрудники полиции, меры пресечения.

Дело принято к производству следственным отделом по Соломбальскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР.

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