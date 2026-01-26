В Шенкурске произошла пьяная семейная разборка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя города Шенкурска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 27 февраля 2026 года вечером по месту жительства в городе Шенкурске подозреваемый в ходе совместного употребления спиртных напитков и возникшего конфликта причинил ножевое ранение тела 44-летнему брату. Благодаря активному сопротивлению и своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.