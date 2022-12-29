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Полицейские Архангельска раскрыли покушение на убийство

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

По версии следствия, 18 декабря 2022 года вечером в квартире дома по улице Дачная в городе Архангельске подозреваемый на почве личной неприязни ударил ножом в область груди 49-летнего гостя, сопровождая свои действия угрозами расправы. Благодаря тому, что потерпевший оказал активное сопротивление и отобрал нож, а также своевременно оказанной скорой медицинской помощи, он остался жив. 

В ходе допроса подозреваемый свою вину не признал. 

Потерпевший пояснил следователю, что в процессе совместного употребления спиртных напитков хозяин жилища повел себя агрессивно и ударил его ножом. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. Изъято орудие преступления. 

Дело принято к производству следственным отделом по округу Варавино-Фактория города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

30 январь 11:43 | : Происшествия

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