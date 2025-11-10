Вверх
Архангелогородец решил укокошить знакомого

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя города Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

По версии следствия, 24 февраля 2026 года вечером в квартире дома на улице Самойло в городе Архангельске подозреваемый на почве личной неприязни, возникшей в ходе конфликта из-за шума в квартире соседей, нанес множество ударов кулаками по лицу и голове 66-летнему мужчине. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.  Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. 

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому  округу города Архангельска регионального следственного управления СК России. 

