На Воскресенской в Архангельске чуть было не произошло убийство

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя города Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

По версии следствия, 12 марта 2026 года ночью в квартире дома на улице Воскресенская в городе Архангельске подозреваемый в процессе совместного употребления спиртных напитков, на почве личной неприязни, возникшей в ходе конфликта, нанес удары ножом по голове 23-летнему знакомому. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.  Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. 

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому  округу города Архангельска регионального следственного управления СК России. 

13 март 11:57 | : Происшествия

