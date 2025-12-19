В Коноше набедокурил приезжий из Санкт-Петербурга

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя города Санкт-Петербурга, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, в ночь на 30 декабря 2025 года по месту жительства потерпевшего в поселке Коноша в ходе совместного употребления спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт, так как гость стал оказывать знаки внимания подруге хозяина жилища. На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений подозреваемый нанес удары руками и ножом по голове и телу потерпевшему. Благодаря вмешательству очевидца преступления и своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший остался жив.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.