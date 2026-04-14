Архангельский наркоша при задержании проглотил пакетик с отравой

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Левобережный» УМВД России по г. Архангельску в лесополосе в районе улицы Магистральной по подозрению в совершении наркопреступления был установлен нигде не работающий ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина 1983 года рождения.

Заметив стражей порядка, злоумышленник проглотил находившейся у него сверток с наркотическим средством.

Подозреваемый был доставлен в больницу, где врачи извлекли из пищевода инородное тело.

По имеющейся информации, злоумышленник приобрел наркотики через сеть Интернет. В тот момент, когда архангелогородец доставал их из тайника, он и был задержан сотрудниками полиции. В пакете находилось около 1 грамма «синтетики».

Возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение наркотических средств). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Ведется следствие.

По словам врачей, если бы мужчине своевременно не была оказана медицинская помощь, попытка скрыть улики могла бы закончиться летальным исходом.