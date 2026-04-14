Архангельский наркоша при задержании проглотил пакетик с отравой

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Левобережный» УМВД России по г. Архангельску в лесополосе в районе улицы Магистральной по подозрению в совершении наркопреступления был установлен нигде не работающий ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина 1983 года рождения.

Заметив стражей порядка, злоумышленник проглотил находившейся у него сверток с наркотическим средством.

Подозреваемый был доставлен в больницу, где врачи извлекли из пищевода инородное тело.

По имеющейся информации, злоумышленник приобрел наркотики через сеть Интернет. В тот момент, когда архангелогородец доставал их из тайника, он и был задержан сотрудниками полиции. В пакете находилось около 1 грамма «синтетики».

Возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение наркотических средств). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Ведется следствие.

По словам врачей, если бы мужчине своевременно не была оказана медицинская помощь, попытка скрыть улики могла бы закончиться летальным исходом.

 

29 май 12:10 | : Происшествия

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20