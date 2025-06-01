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В Новодвинске задержан приобретатель наркотиков

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Новодвинский» около дома по улице Арктической задержали подозреваемого в совершении наркопреступления.

В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли сверток с неизвестным веществом, принадлежащий злоумышленнику. Проведенная специалистом Экспертно-криминалистического центра областного УМВД лабораторная экспертиза признала изъятое наркотическим средством в крупном размере.

Как пояснил 37-летний мужчина, он приобрел запрещенное вещество через сеть Интернет. Наркотик мужчина забрал из тайника, координаты которого ему прислали в мессенджере.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное хранение наркотических средств). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

23 июнь 14:02 | : Происшествия

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