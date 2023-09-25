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В Архангельске задержан ночной велосипедокрад

В полицию Архангельска с заявлением о хищении у нее транспортного средства обратилась 35-летняя жительница Северного округа.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции нигде не работающий мужчина 1992 года рождения. Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления.

По имеющейся информации, злоумышленник проник в подъезд в ночное время. Перекусив противоугонное устройство специально принесенным с собой инструментом, он забрал с лестничной клетки велосипед и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до дух лет. Ведется дознание.

Розыск похищенного транспортного средства продолжается.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой более ответственно относиться к хранению личного имущества. Не оставлять велосипеды в местах общего доступа. Обязательно использовать надежное противоугонное устройство, которое нельзя разрушить бытовым инструментом.

22 октябрь 12:24 | : Происшествия

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