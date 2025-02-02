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В Архангельске задержан пугливый грабитель магазинов

23 февраля в отдела полиции «Левобережный» УМВД России по г. Архангельску обратилась продавец магазина, расположенного на улице Дрейера. По словам заявительницы, в торговое помещение зашел мужчина, приобрел пироги и попросил разогреть их.

Работник магазина вышла в служебное помещение, где стояла микроволновая печь, и неожиданно на экране, на который выведено изображение с камер видеонаблюдения, увидела, как посетитель, перегнувшись через прилавок, пытается похитить из кассы денежные средства.

Женщина выбежала в зал, схватила злоумышленника за одежду. От неожиданности тот выронил деньги и убежал.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции нигде не работающий 28-летний житель Северного округа. Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на грабеж). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Ведется дознание.

28 февраль 11:22 | : Происшествия

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