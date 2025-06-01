Два жителя Новодвинска гуляли по городу с наркотиками в карманах

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Новодвинский» около гаражного бокса на улице Южной по подозрению в совершении наркопреступления были задержаны мужчины 1995 и 1996 годов рождения. Они были доставлены в отдел полиции, где в ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли несколько свертков с неизвестным порошком. Проведенная специалистом Экспертно-криминалистического центра областного УМВД лабораторная экспертиза признала изъятое наркотическим средством в крупном размере.

По имеющейся информации, запрещенное вещество злоумышленники приобрели в сети Интернет. Наркотики они забрали из тайника, координаты которого получили в мессенджере.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное хранение наркотических средств). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.