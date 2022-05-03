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В Архангельске задержан наглый грабитель пенсионеров

24 июля в отдел полиции №2 (по обслуживанию Исакогорского и Цигломенского округов) УМВД России по городу Архангельску с заявлением обратилась местная жительница 1938 года рождения. Со слов потерпевшей, в вечернее время к ней в квартиру постучал неизвестный. Приоткрыв дверь женщина хотела посмотреть на незваного гостя, но мужчина оттолкнул ее и проник в помещение. Пройдя по квартире он увидел стоящую на комоде сумку, в которой лежал кошелек с деньгами. Забрав около шести тысяч рублей, незнакомец скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления – нигде не работающий 34-летний архангелогородец. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Похищенные деньги злоумышленник потратил на спиртные напитки.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж с незаконным проникновением в жилище). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

 

26 июль 15:57 | : Происшествия

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