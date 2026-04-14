Обычная пьянка в центре Архангельска закончилась пьянкой и поножовщиной

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 25-летнего жителя города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 12 марта 2026 года ночью в квартире дома на улице Воскресенская в городе Архангельске обвиняемый в процессе совместного употребления спиртных напитков, на почве личной неприязни, возникшей в ходе конфликта, нанес удары ножом по голове и телу 23-летнему знакомому. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

