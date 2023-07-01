В Архангельске алкогольная вечеринка закончилась покушением на убийство

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью 60-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, в ночь на 11 июля 2023 года квартире дома на улице Адмирала Кузнецова в городе Архангельске обвиняемый в ходе совместного употребления спиртных напитков и возникших неприязненных отношений нанес не менее 3 ножевых ранений в область живота спящему на диване ранее судимому 60-летнему знакомому. Благодаря своевременно оказанной скорой медицинской помощи пострадавший остался жив.

В ходе допроса подследственный признал свою вину частично и пояснил следователю, что в процессе совместного употребления спиртных напитков у него на бытовой почве произошел конфликт с потерпевшим, поэтому он ударил его ножом.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.