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Новодвинский мачо "попугал" супругу ударом ножа в шею

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 54-летнего жителя города Новодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Следствием установлено, что 5 июня 2025 года вечером по месту жительства в городе Новодвинске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни, возникшей в ходе конфликта, нанес удар ножом в шею 49-летней супруге. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи женщина осталась жива.

В ходе допроса обвиняемый пояснил следователю, что в ходе ссоры, возникшей в процессе совместного употребления спиртных напитков, ударил супругу ножом, чтобы припугнуть.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением  направлено в  суд  для рассмотрения по существу.

01 август 14:33 | : Происшествия

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