Пьянка на улице Лочехина в Архангельске закончилась кровью

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 27-летнего жителя города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 21 ноября 2025 года вечером в квартире дома на улице Лочехина в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанес удар ножом в область груди 26-летнему знакомому. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где прооперирован. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.