Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Пьянка на улице Лочехина в Архангельске закончилась кровью

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 27-летнего жителя города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

По версии следствия, 21 ноября 2025 года вечером в квартире дома на улице Лочехина в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанес удар ножом в область груди 26-летнему знакомому. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где прооперирован. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

19 февраль 11:53 | : Происшествия

Главные новости


«Если бы не было Первой мировой войны»
Челобитная архангельских и холмогорских пушкарей. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (251)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20