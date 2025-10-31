Застолье в Няндоме чуть не закончилось убийством

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 41-летнего жителя города Няндомы в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 1 октября 2025 года вечером в квартире дома по улице Североморская в городе Няндоме обвиняемый после совместного употребления спиртных напитков, на почве ревности к ранее судимому 42-летнему знакомому нанес тому удар стеклянной бутылкой по голове, а после того как она разбилась, причинил не менее двух ударов осколками в область шеи потерпевшего. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший остался жив.

Обвиняемый пояснил, что его знакомая, с которой он встречался, пригласила к нему домой ранее незнакомого ему мужчину для совместного употребления спиртных напитков. В процессе застолья произошла словесная ссора, так как гость стал оказывать женщине знаки внимания, поэтому он применил к нему физическую силу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.