В Архангельске пьяный сынуля забил отца до смерти и не сознается

Прокурором г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя областного центра, обвиняемого по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что с 12 по 18 ноября 2025 г. обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства в одном из частных домов на ул. Речная г. Архангельска, в ходе ссоры с отцом, нанес ему не менее двадцати ударов руками, ногами и неустановленными предметами в область головы, груди, причинив телесные повреждения, расценивающиеся как средний и тяжкий вред здоровью.

Смерть потерпевшего наступила для обвиняемого по неосторожности в результате травмы груди, поскольку, причиняя умышленно тяжкий вред здоровью он не предвидел возможности наступления общественно-опасных последствий своих действий в виде смерти, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть такие последствия.

Вину в совершении преступления обвиняемый не признал, указав, что телесные повреждения не причинял.

Уголовное дело будет направлено в Соломбальский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.



