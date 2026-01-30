Житель Плесецкого округа со второй попытки отправил подругу на тот свет

Прокурором Плесецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего мужчины, обвиняемого по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия) и

ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе следствия установлено, что обвиняемый 03.09.2024, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на фоне возникшего конфликта нанес своей сожительнице удар ножом по ноге, чем причинил легкий вред здоровью потерпевшей.

Он же, 30.05.2025 на берегу реки Онеги в деревне Навлок Плесецкого района также в состоянии алкогольного опьянения, нанес множественные удары по голове и телу потерпевшей, в результате чего она впала в кому и, спустя два месяца, скончалась в больнице.

Уголовное дело направлено в Плесецкий районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.