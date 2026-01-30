Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Плесецкого округа со второй попытки отправил подругу на тот свет

Прокурором Плесецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего мужчины, обвиняемого по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия) и
 ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе следствия установлено, что обвиняемый 03.09.2024, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на фоне возникшего конфликта нанес своей сожительнице удар ножом по ноге, чем причинил легкий вред здоровью потерпевшей. 

Он же, 30.05.2025 на берегу реки Онеги в деревне Навлок Плесецкого района также в состоянии алкогольного опьянения, нанес множественные удары по голове и телу потерпевшей, в результате чего она впала в кому и, спустя два месяца, скончалась в больнице.

Уголовное дело направлено в Плесецкий районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

26 март 11:19 | : Происшествия

Главные новости


«Авиатор» Егора Кончаловского: в глубоком пике
В Колмогорский уезд для сыска серебряной руды. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (325)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20