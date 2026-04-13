Дракой в архангельском баре займется суд

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 2 ст. 213 (хулиганство, совершенное с применением насилия, предметов, используемых в качестве оружия, с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка) и  п. «а», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия, совершенное в отношении лица в связи с выполнением общественного долга).

Установлено, что в марте 2025 года обвиняемый, ранее судимый за хулиганство, находясь в состоянии опьянения в одном из развлекательных заведений в г. Архангельске, недовольный обоснованным замечанием, высказанным в его адрес посетителем бара, действуя агрессивно, из хулиганских побуждений, ударил молодого человека в лицо, от чего последний упал на пол, после чего в присутствии работников и посетителей заведения продолжил избивать лежащего на полу потерпевшего руками, ногами и имевшейся при нем дубинкой, причинив ему легкий вред здоровью. 

Вступившемуся за потерпевшего другому посетителю бара, пытавшемуся пресечь противоправные действия обвиняемого, он также нанес удары по голове и телу дубинкой, руками и ногами, причинив ему тяжкий вред здоровью. 

На период расследования и дальнейшего судебного разбирательства обвиняемый изолирован от общества и содержится под стражей. 

Закон предусматривает максимальное наказание за данные преступления – до 10 лет лишения свободы.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Ломоносовский районный суд г. Архангельска.

 

