Обычная архангельская пьянка закончилась привычным покушением на убийство

Прокурором города Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя областного центра, обвиняемого в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Установлено, что в ночное время с 11 на 12 марта 2026 г. обвиняемый, находясь в квартире потерпевшего, расположенной в одном из домов по
 ул. Воскресенская г. Архангельска, в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с ним, нанес ножом несколько ударов в область головы, живота, груди, причинив ранения, расценивающиеся как легкий и тяжкий вред здоровью.

Свой преступный умысел он не смог довести до конца, поскольку его противоправные действия были пресечены находящимися в квартире гражданами и потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал частично, указав, что телесные повреждения причинил случайно и убивать потерпевшего намерений не имел.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд
 Архангельской области для рассмотрения по существу.

 

22 май 08:59 | : Происшествия

