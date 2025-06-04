Вверх
В Поморье осудили украинца за убийство в 2004-м. Осталось поймать

Плесецкий районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновным 64-летнего гражданина Украины по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что в ночное время с 30 сентября на 01 октября 2004 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире жителя п. Поча Плесецкого района, из личных неприязненных отношений к потерпевшему в ходе ссоры умышлено нанес хозяину квартиры множество ударов руками по голове, причинив тяжкий вред здоровью, от которых впоследствии наступила смерть потерпевшего. 

Поскольку подсудимый длительное время находился в международном розыске, рассмотрение уголовного дела состоялось в его отсутствие.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

 Приговор в законную силу не вступил.

 

