Три ухаря из Каргополя избили мужчину до смерти

Прокуратура Каргопольского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей г. Каргополя, обвиняемых по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человеку, с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что обвиняемые ночью 31.10.2025, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей при совместном употреблении спиртных напитков ссоры с жителем г. Каргополя, сначала в квартире дома № 24 на ул. Болотникова в г. Каргополе, а после того, как потерпевший попытался убежать – на улице избили мужчину, причинив травмы, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью, от которых он скончался 07.11.2026 в больнице.

Обвиняемые, содержащиеся под стражей, вину в совершении преступления признали.

В ходе предварительного следствия матерью погибшего к обвиняемым предъявлен гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда в размере 3 млн рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Няндомский районный суд.