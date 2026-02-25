В Северодвинске у пьющего раздолбая конфисковали "МАЗДУ"

Вступил в законную силу приговор Северодвинского городского суда Архангельской области от 23.03.2026 в отношении 40-летнего жителя
 г. Северодвинска, осужденного по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

Установлено, что виновный  ночью 9 января 2026 года управлял автомобилем «МАЗДА СХ-9», передвигаясь по улицам г. Северодвинска, в последующем остановлен и задержан сотрудниками ДПС ОВ ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по г. Северодвинску.

Судом виновному назначено наказание в виде принудительных работ на срок 1 год с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 3 года. 

Ранее он осуждался тем же судом 02.12.2020 за совершение аналогичного преступления к 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев.

Автомобиль «МАЗДА СХ-9», принадлежащий виновному и используемый им при совершении преступления, конфискован в доход государства.

Законность осуждения подтверждена судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда, доводы жалоб стороны защиты о суровости назначенного наказания в соответствии с позицией прокурора-апеллятора оставлены без удовлетворения.

 

06 май 11:50 | : Происшествия

