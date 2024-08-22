Жителя Пинежья отправили в колонию за пьяную езду по деревням

Вступил в законную силу приговор Пинежского районного суда от 12.07.2024, которым 21-летний местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

Установлено, что виновный 08 мая 2024 года в пос. Новолавела и дер. Сура Пинежского района, имея судимость за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и отбывая условный срок наказания за совершение тяжких преступлений против личности и собственности, вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Судом первой инстанции с учетом ранее вынесенных приговоров ему назначено окончательное наказание в виде принудительных работ на срок 2 года 3 месяца с удержанием 5 % из заработной платы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев.

Государственный обвинитель оспорил приговор по мотиву мягкости наказания, указывая на необходимость изоляции виновного от общества.

Архангельский областной суд согласился с мнением прокурора и назначил виновному окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев.