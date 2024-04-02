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Житель Урдомы бросил на дороге сбитую им девочку и легко отделался

Вилегодский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 31-летнего жителя пос. Урдома виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Установлено, что осужденный, имея судимость по приговору суда за управление автомобилем в состоянии опьянения, в нарушение Правил дорожного движения, вновь управлял автомобилем в состоянии опьянения, передвигаясь по улицам пос. Урдома, до пресечения его действий сотрудниками полиции. 

Он же, 30 апреля 2023 г., будучи лишенным права управления транспортными средствами, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода и скрылся с места ДТП, оставив потерпевшую, не оказав ей помощь.

Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ, подсудимый не признал пояснив, что транспортным средством не управлял, а лишь находился в салоне автомобиля в момент его движения.

Приговором суда подсудимому по совокупности преступлений назначено наказание в виде 1 года 1 месяца принудительных работ с удержанием 10 % из заработной платы осужденного в доход государства и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года 6 месяцев.

Судом также удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании с виновного лица в пользу несовершеннолетней потерпевшей компенсации морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

(фото https://onlinevologda.ru) 

27 апрель 12:14 | : Скандалы

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