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Алководитель из Новодвинска получил реальный срок в колонии строгого режима

Новодвинский городской суд согласился с доводами государственного обвинения и признал ранее неоднократно судимого 42-летнего местного жителя виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения лицом,  имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного статьей 2641 УК РФ (часть 2 статьи 2641 УК РФ). 

Установлено, что виновный, ранее судимый за управление автомобилем в состоянии опьянения, 10 мая 2022 г., управлял автомобилем «Форд» по ул. 3-ей Пятилетки в г. Новодвинске в состоянии опьянения, где был остановлен сотрудниками ОГИБДД ОМВД России «Приморский». При медицинском освидетельствовании у него установлено состояние алкогольного опьянения (0,79 мг/л).

В судебном заседании подсудимый свою вину признал.

Судом учтены обстоятельства совершенного преступления, характер и общественная опасность содеянного, характеризующие данные подсудимого.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев              лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 3 года 8 месяцев. 

Приговор суда вступил в законную силу.


02 декабрь 14:24 | : Происшествия

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