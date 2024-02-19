Алководитель из Красноборского района попал на деньги и лишился авто

Красноборский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал 42-летнего жителя Красноборского района виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

Судом установлено, что ранее привлеченный к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения осужденный, не сделав для себя должных выводов, в октябре 2023 года в д. Горчинской вновь управлял в состоянии опьянения принадлежащим ему автомобилем, пока не был остановлен сотрудниками полиции МО МВД России «Красноборский».

Приговором суда виновному назначено наказание в виде принудительных работ на срок 3 месяца с удержанием 10% из заработной платы в доход государства с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года. Автомобиль осужденного судом конфискован в собственность государства.

Приговор вступил в законную силу.