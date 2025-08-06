Вверх
Новодвинский алкаш доездился до исправительных работ

Новодвинский городской суд Архангельской области согласился с мнением государственного обвинителя и признал виновным 24-летнего местного жителя за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). 

Установлено, что ранее судимый по ч. 1 ст. 264 УК РФ мужчина, не сделав для себя должных выводов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 01 июня 2025 года вновь управлял автомобилем, принадлежащем его бывшей супруге, передвигаясь на нем по г. Новодвинску, до пресечения его преступных действий находившимися при исполнении своих должностных обязанностей инспекторами ДПС ОВ ДПС Госавтоинспекции МО МВД России «Новодвинский». 

Приговором суда виновному назначено наказание по совокупности приговоров в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.  

Приговор в законную силу не вступил. 

 (фото с https://kubnews.ru

16 сентябрь 10:21 | : Происшествия

