В Поморье брат не дал сестре растранжирить семейные ценности

В ОМВД России по Коношскому району обратился 17-летний молодой человек. Он сообщил, что его 23-летняя сестра общается с мошенниками и чуть было не передала их курьеру имеющиеся у их родителей ценности

На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа.

Общаясь со стражами порядка, девушка рассказала, что живет и учится в городе Ярославле. Неделю назад ей позвонил неизвестный, в ходе разговора с которым она назвала код из смс-сообщения.

Затем северянку побеспокоили «сотрудник правоохранительного ведомства» и «работник банка». Они сообщили, что благодаря переданному коду злоумышленники получили доступ к ее личному кабинету на портале «Госуслуги» и теперь могут воспользоваться размещенными в нем данными, например, похитить сбережения. Собеседники пообещали помочь сохранить деньги, но запретили рассказывать об этом даже самым близким. Следуя полученным инструкциям, девушка перевела 270 тысяч рублей на банковскую карту, сфотографировала ее с двух сторон и отправила снимок в мессенджере.

Практически сразу ей стали поступать сообщения об оплате с ее счета крупных покупок на маркетплейсе. «Сотрудник правоохранительного ведомства» объяснил, что таким образом ее средства выводят на «безопасный счет».

В ходе дальнейшего общения неизвестные интересовались материальным положением девушки, а также просили в режиме видеосвязи показать сначала квартиру, а затем приехать домой в Коношу и показать дом родителей. Узнав, что у отца с матерью имеются ценности, собеседники сообщили, что их необходимо срочно доставить в банк. Услышав отказ, к ней прислали якобы лаборанта, который должен был сделать оценку и отвезти вещи в банк.

Девушка упаковала ценности и вышла на улицу. Здесь к ней подошел мужчина, назвал кодовое слово, однако в последний момент северянка передумала и убежала домой. Там она рассказала о произошедшем родным, которые сразу же позвонили в полицию.

Потерпевшая описала стражам порядка внешность «лаборанта». Ориентировка на разыскиваемого была передана всем наружным службам полиции. По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, а также сопровождавшего его напарника. Злоумышленниками оказались два жителя Московской области 1996 и 1999 годов рождения. В Архангельскую область они приехали на автомобиле «Майбах».

По имеющейся информации, мужчины действовали по указанию куратора, присылавшего им задания в мессенджере.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ведется следствие.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.