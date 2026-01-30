В Поморье мошенники подставляют пенсионеров

В ОМВД России по городу Северодвинску обратилась продавец одного из торговых центров. По словам заявительницы, у банкомата она заметила пожилую женщину, которая разговаривала по телефону и под диктовку пыталась совершить операции. Предположив, что пенсионерка общается с мошенниками, женщина попросила ее прекратить разговор и отвела от банковского терминала.

На место незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы, который доставил 78-летнюю женщину в отдел полиции.

Оказалось, что пенсионерка живет в Архангельске. Несколько дней назад ей позвонили якобы из поликлиники и сообщили о необходимости сделать флюорографию, а для записи на процедуру попросили назвать код из смс-сообщения.

Спустя некоторое время звонок раздался вновь. Неизвестный проинформировал, что воспользовавшись переданным кодом, мошенники открыли на имя северянки банковский счет и с его помощью переводят денежные средства террористической организации. Звонивший убеждал, что теперь в отношении пенсионерки будет возбуждено уголовное дело. Чтобы избежать этого, пожилой женщине посоветовали срочно задекларировать имеющиеся у нее сбережения. Сообщать о происходящем запретили даже самым близким.

Поверив незнакомцу, архангелогородка направилась в банк. Сотрудники финансово-кредитного учреждения оформили заявку на выдачу 900 тысяч рублей и попросили прийти за ними через несколько дней.

В ожидании выдачи наличности собеседник попросил северянку помочь двум пенсионерам, оказавшимся в похожей ситуации. Следуя полученным инструкциям, она приехала по указанному адресу в Северодвинск и забрала у пожилой горожанки более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Затем пенсионерка направилась в поселок Зеленец, где передала деньги молодому человеку, назвавшему кодовое слово. Весь путь она проделала на такси, которое ей вызвал собеседник.

На следующий день архангелогородка вновь отправилась в город корабелов. Там она взяла около полумиллиона рублей у 75-летней северодвинки и поехала в торговый центр, где должна была через банкомат перевести всю сумму по указанным ей реквизитам. В тот момент, когда пенсионерка под диктовку собеседника пыталась ввести в банкомат данные, она и была замечена бдительным продавцом. Благодаря неравнодушию сотрудника магазина удалось сохранить сбережения одной из обманутых пожилых женщин.

В ходе работы обе пострадавшие жительницы города Северодвинска были установлены. По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

Стражи порядка обращаются к жителям региона с просьбой объяснить пожилым родственникам, как действуют мошенники, попросить их быть более бдительными при общении с незнакомцами не совершать финансовых операций, не посоветовавшись предварительно с родными. Обратите внимание пенсионеров, что официальные организации и силовые структуры не звонят гражданам с сообщением о проблемах с денежными средствами, не просят оказать содействие и выступить в роли курьера!

 

18 март 09:20 | : Происшествия

