Два взлома за сутки. В Поморье "Госуслуги" становятся кормушкой для аферистов

18 ноября в отдел полиции № 1 УМВД России по городу Архангельску обратилась 46-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником безопасности портала Госуслуги, сообщил о попытке взлома ее официальной страницы. В целях блокировки входа в личный кабинет неизвестные лица потребовали сообщить коды, поступившие женщине в SMS-сообщении. В результате злоумышленники получили конфиденциальную информацию и доступ к странице потерпевшей на портале Госуслуги с возможностью использования размещенных здесь данных в противоправных целях. Неизвестные запросили от имени гражданки справку о доходах, но не успели ей воспользоваться, так как женщина своевременно обратилась в полицию.

Еще одной распространенной схемой обмана являются звонки потерпевшим под видом операторов сотовой связи. Жертвой такого обмана стал 34-летний архангелогородец. Звонивший сообщил ему, что необходимо продлить договор на оказание услуг связи. После чего попросил сообщить коды из входящих SMS-сообщений, тем самым получив доступ к личному кабинету на портале Госуслуги. Злоумышленники запросили кредитную историю потерпевшего. После этого аферисты сообщили мужчине, что его личная страница взломана, и убедили позвонить по телефону «горячей линии», указав недостоверный номер.

Далее архангелогородцу сообщили, что с его счетов пытаются снять денежные средства. Чтобы предотвратить данные операции, необходимо срочно перевести все свои накопления на «безопасный счет». Потерпевший обналичил порядка 180 тысяч рублей, после чего перевел их на продиктованный счет. После этого звонки продолжились уже в мессенджере, тогда мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 272 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Ведется следствие.

Сотрудники полиции предупреждают о недопустимости передачи третьим лицам конфиденциальной информации о логине, пароле и кодах, приходящих в смс-сообщениях. Представители портала Госуслуги никогда не звонят гражданам с какими-либо какими вопросами. Все возможные проблемы с доступом к личному кабинету необходимо решать только в ближайшем отделении МФЦ. Понятий «окончание срока действия сим-карты» или «окончание действия договора по предоставлению услуг связи» не существует. Все это стандартные уловки телефонных аферистов! Будьте бдительны! Не позволяйте мошенникам обманывать вас!