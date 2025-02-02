Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Доверчивые северянки продолжают нести миллионы мошенникам

В межмуниципальный отдел МВД России «Котласский» обратилась 20-летняя местная жительница. По словам заявительницы, ей позвонил неизвестный. Представившись сотрудником Росфинмониторинга, он сообщил, что на ее имя злоумышленники пытаются оформить крупный кредит. Чтобы избежать этого, порекомендовал срочно перевести все имеющиеся сбережения на «безопасный счет». Реальность происходящего подтвердил и связавшийся с девушкой «представитель правоохранительного ведомства». Он настоятельно посоветовал сотрудничать с работником Росфинмониторинга, а в случае отказа пригрозил возбуждением уголовного дела.

Поверив собеседникам, девушка с помощью онлайн-банка попыталась перечислить хранившиеся на счете 1,4 миллиона рублей, однако банк заблокировал перевод.  Следуя инструкциям собеседника, северянка отправилась в офис финансово-кредитной организации и попросила разблокировать счет. Как только операция была выполнена, котлашанка вновь попыталась осуществить онлайн-перевод, но тот был вновь приостановлен системой.

Решив пожаловаться на сотрудников банка, девушка пришла в отдел полиции. Выслушав, стражи порядка объяснили, что благодаря бдительности финансово-кредитной организации, заблокировавшей подозрительный перевод, котлашанка не стала жертвой телефонных аферистов и сохранила свои сбережения.

Общаясь со стражами порядка, потерпевшая призналась, что знала о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации, однако не смогла распознать обман и правильно отреагировать на звонок злоумышленников.

По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан критично относиться к любому звонку, поступающему с незнакомого номера. Помните, что специалисты банка и сотрудники государственных учреждений и правоохранительных органов не используют для общения анонимные мессенджеры, не сообщают по телефону о проблемах со счетом! Так действуют мошенники! Понятия «безопасный счет» не существует. Не совершайте финансовых операций по указанию посторонних людей, кем бы они ни представлялись.

(фото с https://gubtrk.ru

18 февраль 12:34 | : Происшествия

Главные новости


Сделать жизнь еще светлее. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Острова их тревоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2025 (238)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20