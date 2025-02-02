Доверчивые северянки продолжают нести миллионы мошенникам

В межмуниципальный отдел МВД России «Котласский» обратилась 20-летняя местная жительница. По словам заявительницы, ей позвонил неизвестный. Представившись сотрудником Росфинмониторинга, он сообщил, что на ее имя злоумышленники пытаются оформить крупный кредит. Чтобы избежать этого, порекомендовал срочно перевести все имеющиеся сбережения на «безопасный счет». Реальность происходящего подтвердил и связавшийся с девушкой «представитель правоохранительного ведомства». Он настоятельно посоветовал сотрудничать с работником Росфинмониторинга, а в случае отказа пригрозил возбуждением уголовного дела.

Поверив собеседникам, девушка с помощью онлайн-банка попыталась перечислить хранившиеся на счете 1,4 миллиона рублей, однако банк заблокировал перевод. Следуя инструкциям собеседника, северянка отправилась в офис финансово-кредитной организации и попросила разблокировать счет. Как только операция была выполнена, котлашанка вновь попыталась осуществить онлайн-перевод, но тот был вновь приостановлен системой.

Решив пожаловаться на сотрудников банка, девушка пришла в отдел полиции. Выслушав, стражи порядка объяснили, что благодаря бдительности финансово-кредитной организации, заблокировавшей подозрительный перевод, котлашанка не стала жертвой телефонных аферистов и сохранила свои сбережения.

Общаясь со стражами порядка, потерпевшая призналась, что знала о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации, однако не смогла распознать обман и правильно отреагировать на звонок злоумышленников.

По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан критично относиться к любому звонку, поступающему с незнакомого номера. Помните, что специалисты банка и сотрудники государственных учреждений и правоохранительных органов не используют для общения анонимные мессенджеры, не сообщают по телефону о проблемах со счетом! Так действуют мошенники! Понятия «безопасный счет» не существует. Не совершайте финансовых операций по указанию посторонних людей, кем бы они ни представлялись.

(фото с https://gubtrk.ru)